Kaheksa põhjust, mis panevad keset ööd ärkama

Ärevus

Ärevus võib inimese vabalt ka öösel üles äratada ning tegelikult on unehäired ka üks levinumaid ärevushäire sümptomeid. Uneprobleemid võivad tulla südame pekslemisest või halbadest unenägudest. Samuti on võimalik kogeda öiseid paanikahooge, mis võivad inimese unest äratada. Kui ärevuse tõttu pidevalt öösel üles ärkad, tuleks seda arstile mainida. Ärevushäire ravimine kognitiiv-käitumusliku teraapiaga või ärevusevastase ravimiga võib aidata ka hea une tagasi saada. Vahel võivad sümptomeid leevendada ka sügavad hingamisharjutused ja mediteerimine.

Alkohol

Alkoholi joomine tekitab ärevat und, sest mõjutab unetsükleid. Näiteks seostatakse alkoholi pikema esimese staadiumi unega. See on aga periood, mil keskkonnategurid võivad magajad kõige lihtsamini äratada. Vältides alkoholi vähemalt kolm tundi enne magama minekut, ei tohiks see und mõjutada. Lisaks võib aidata vee joomine.

Uneapnoe

Kui ärkad öösel õhupuuduses võib selle taga olla uneapnoe. See unehäire aeglustab või peatab hingamise magades. Kui tegu on obstruktiivse uneapnoega, lõdvestuvad kaelalihased öösel liiga palju ja kitsendavad hingamisteid. Teise, vähem levinud tsentraalse uneapnoe puhul ei saada aju hingamist kontrollivatele lihastele õigeid signaale ja nii tekibki ohtlik hapnikulangus veres. Uneapnoe diagnoosimiseks on vaja teha öine uneuuring ning levinuim raviviis on CPAP ehk pidev positiivne rõhk hingamisteedes öösel kantava maski abil.

Üliaktiivne kilpnääre