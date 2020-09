Aegi sõnul võib lähiajal tekkida vajadus maskide kohustuslikuks muutmiseks

Kui seni on Eestis maski kandmist inimestele soovitatud, siis justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) laskis teha õigusliku analüüsi, kas valitsusel on õigus kohustada inimesi maskis ringi käima. Ministri sõnul võib see vajadus lähiajal tekkida, kui viiruse levik laieneb, vahendab ERR.