«Me näeme, et koroonaviirusega nakatunute avastamismäär kasvab üsna aktiivselt. On selge, et ühelt poolt on see tingitud testimise arvu suurenemisest, teisest küljest on see seotud Covid-19 ja gripi kasvuga. Covid-19 ja gripihaigete arv meie riigis on viimase kolme nädala jooksul kolmekordistunud,» ütles Vesti.ru andmeil Moskva linnapea Sergei Sobjanin.