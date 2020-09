Teadlased leidsid põhjuse, miks Covid-19 võib kujuneda eluohtlikuks

Interferoonid kuuluvad loomuliku immuunsuse vahendite hulka ning nende ülesandeks on reageerida viirusinfektsioonidele viivitamatult, sest omandatud immuunvastuse, näiteks antikehade, küpsemine võtab aega. Interferoonide toimel saavad rakud ise tõsta oma vastupanuvõimet viirustele.

Teadlased leidsid aga, et ühel juhul blokeerivad autoantikehad interferoonide toime, teisel juhul on nende tootmine pärsitud geenidefektide tõttu. Kokkuvõttes viib see interferoonide toime puudulikkuseni osadel Covid-19 põdejatest, kelle raske haiguse kulu põhjused on olnud siiani mõistatuseks.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna teadlaste osalusel avaldatud teadusuuringu tulemused aitavad seletada, miks mõned nooremad inimesed, kellel pole raske kuluga seotud kaasuvaid haigusi, nagu südame-veresoonkonnahaigused ja teist tüüpi diabeet, satuvad Covid-19 tõttu intensiivravisse. Samuti võib siin peituda esimene molekulaarne põhjendus sellele, miks mehed surevad sellesse haigusesse sagedamini kui naised.

Rockefelleri Ülikooli St. Giles’i infektsioonhaiguste geneetika labori juhataja ja Howard Hughes’i meditsiiniinstituudi teadlane Jean-Laurent Casanova ütles, et suure rahvusvahelise projekti COVID Human Genetic Effort töö tulemustest avaldatud esimesed publikatsioonid sisaldavad kaalukaid tõendeid, et eluohtliku Covid-19 kulu põhjuseks on sageli I tüüpi interferoonide puudus. «Selliseid probleeme saaks vähemalt teoorias lahendada juba olemasolevate ravimite ja protseduuridega,» tõdes ta.

Casanova ning USA allergia ja nakkushaiguste riikliku instituudi teadlase Helen Su juhitav suurprojekt hõlmab üle 50 sekveneerimis- ja teaduskeskuse ning sadu haiglaid üle kogu maailma. Uuringusse olid haaratud patsiendid mitmelt mandrilt. «Peaaegu 15% kriitilistest Covid-19 juhtudest sai nende töödega seletuse,» ütles Casanova.

Covid-19 geneetika

Praeguseni on olnud suures osas selgusetu, miks SARS-CoV-2 poolt nakatunud inimeste käekäik nii erinev on – osadel inimestel võib haigus kulgeda sümptomiteta, teistel juhtudel võib viirus tappa juba paari päevaga. Casanova eelnev teadustöö paari aastakümne jooksul on näidanud, et ebatavaline eelsoodumus mõne nakkushaiguse suhtes võib olla kirjas pärilikkusaines ühe immuunsüsteemi jaoks olulise geeni muutusena.

Juba veebruarist peale on Casanova juhitud projekti raames kogutud tuhandeid Covid-19 patsientide proove, et leida geenivariante, mis seletaks Covid-19 kulu suurt varieeruvust.

Sellest on nüüdseks avaldatud kaks teadusartiklit. Ühes neist, samuti ajakirjas Science avaldatud, uurisid nad rohkem kui 650 patsienti, kes olid sattunud haiglasse raske SARS-CoV-2 põhjustatud kopsupõletikuga ja kellest 14% surid. Võrdluseks uuriti 530 isikut, kelle haiguse kulg oli väga kerge või koguni asümptomaatiline.

Esmalt võrreldi gruppides selliste geenivariantide esinemist, mis on seotud raskekujulise gripiga. Need geenid juhivad interferoonide tööd. Sai selgeks, et teatud osa rasketest haigetest kandis mõnd haruldast varianti nendes geenides ja üle kolme protsendi uuritutest oli sellise variatsiooni tõttu kaotanud vastava valgu funktsiooni. Järgmised katsed näitasid, et nende patsientide immuunrakud ei vastanud SARS-CoV-2-le interferooni toodanguga nagu see olema peaks.