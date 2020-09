Kõnerobot on koroonahaigetega koos viibinud inimestele teinud üle 800 kõne

Terviseameti põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpiku sõnul teeb kõnerobot alates tänasest ka kontrollkõnesid, kus uurib, kas nädala eest hoiatuse saanud inimesel on tekkinud koroonaviiruse sümptomid. «Kui inimene tunneb end halvasti, siis palutakse tal kohe oma perearstiga ühendust võtta,» selgitas Öpik ning lisas, et kui teavituse- ja kontrollimisega aitab neid kõnerobot, siis päriselt haigestunud inimesega suhtlevad endiselt terviseameti inimesed.

TEHIKu direktori Katrin Reinholdi sõnul on roboti kõne tabamusprotsent 80, mis näitab, et valdav osa inimestest kuulab neile antud soovitused lõpuni – seda nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Täna tegutseb kõnerobot terviseameti põhja regioonis. «TEHIKul on valmisolek teenuse laiendamiseks ka teistesse maakondadesse kui see peaks vajalikuks osutuma,» kinnitas Reinhold. Ta lisas, et töömahu suurenemisel võib automatiseeritud lahendusest mujalgi abi olla.