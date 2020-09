Perearstidel valmis juhend COVID-19 leviku tõkestamiseks viirushooajal

«Meil seisab ees keeruline viirushaiguste hooaeg ning juhend on vajalik seetõttu, et nii avalikkus kui meditsiinitöötajad lähtuksid koroonaviiruse tõkestamisel ühtsetest põhimõtetest,» selgitas perearstide seltsi juhatuse liige Karmen Joller, lisades, et juhend on valminud koostöös infektsioonhaiguste seltsi ning lastearstide seltsiga ning koostatud vastavalt viimasele tõenduspõhisele teadmisele.

Arst rõhutab, et kui inimene haigestub, peab ta jääma koju ja võtma ühendust oma perearstikeskusega. «Praegu on oluline, et suudaksime ohtlikku haigust kontrolli all hoida ja see saab toimuda vaid meedikute ja mittemeedikute ühiste pingutuste tulemusena,» rääkis dr Joller.

«Hetkel on kokkulepe selline, et testime kõiki hingamisteede ägedate viirushaiguste sümptomitega täiskasvanuid ja üle 10-aastaseid lapsi. Kellel on test negatiivne, võib taas tööle või lasteasutusse minna siis, kui enesetunne on paranenud. Haigusest püsima jäänud kerge köha ja nohu ei ole takistuseks tööle või lasteasutusse minekul tingimusel, et üldine enesetunne on hea ja võimaldab tööl või lasteasutuse tegevustes osaleda.»

Ühtlasi toob Joller välja, et perearstid ei väljasta tõendeid selle kohta, et inimene on terveks saanud: «Tõend annab nakkusohu kohta vaid hetkeolukorra kirjelduse,» selgitas ta.

Alla 10-aastaste laste testimisel lähtutakse eelkõige riskiteguritest ja kõiki hingamisteede nakkushaiguste sümptomitega lapsi koroonaviiruse suhtes testima ei pea. «Lastel on hetkel ülemiste hingamisteede viirushaiguste tekitajatena esiplaanil «tavalised» viirused, koroonaviirust esineb harva – aga esineb. Praegu on oluline ägedalt haigestunud lapsed kodus hoida. Kellel on oma lapse tervise kohta küsimusi, võtke ühendust oma perearstikeskusega,» julgustab dr Joller inimesi perearstidelt ja pereõdedelt nõu küsima. Õhtustel aegadel ja nädalavahetustel saab inimene nõu ka perearsti nõuandetelefonilt 1220.