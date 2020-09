Reeglid, mis aitavad tööl viirusesse nakatumist ennetada

Alati on võimalus, et eelmisena katsus ukselinki viirusekandja. Sel põhjusel tuleks praegusel viirusohtlikul ajal korralikult käsi pesta iga kord pärast tööle või koju jõudmist. Nii saab vältida pisikute sattumist kätelt riietele, näole ja hingamisteedesse.

Kui kodus on harjumus kasutada kätepesuks seepi ja froteerätikut, siis tööl ja linnas tuleks viiruste ajal kindlalt eelistada vedelseepi ja paberkäterätikuid. Nii on küll ökoloogiline jalajälg suurem, kuid hügieeni seisukohalt on see siiski oluline soovitus.