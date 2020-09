Fauci märkis, et erinevate vaktsiinide väljatöötamisel võib USA-l olla 2021. aasta aprilliks potentsiaalselt 700 miljonit annust, kuid vaktsiinide kättesaadavus pole ainus oluline tegur.

«Meie ühiskonnas on tõenäoline, et paljud inimesed ei soovi kohe vaktsiini saada ja tahavad oodata, et näha, mis juhtub esimese 10, 20, 30, 40, 50 miljoni inimesega,» ütles ta.