Kuidas toetada töötajate alkoholivaba elustiili?

Tellijale

«Täiskasvanud inimesed veedavad suure osa oma päevast tööl ning seega on töökeskkonnal väga suur roll ka hoiakute, normide ja väärtuste kujundamisel. Kui töökohal on tervislikud valikud toetatud, on töötajatel lihtsam alkoholivaba elustiili poole püüelda,» selgitas Tervise Arengu Instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel.

Ühisüritused tööl – alkoholiga või ilma?

TAIs on läbi mõeldud ja paika pandud töö juures peetavatel tähtpäevadel ja sündmustel alkoholi tarvitamisega seotud normid. «Oleme kokku leppinud, et päevasel ajal toimuvatel ühisüritustel või sünnipäevade tähistamisel alkoholi ei pakuta, samuti ei paku me asutuse kulul seda õhtusel ajal peetavatel üritustel,» sõnas Tervise Arengu Instituudi sisekommunikatsiooni juht Maris Jakobson.

Sama soovitust jagab TAI ka kõigile teistele tööandjatele – kindlasti tuleks läbi mõelda pidulike sündmuste ja ürituste korraldus ning alkoholi roll nendel sündmustel. «Näiteks kui tööpäeva lõpus on lubatud sünnipäevi tähistada mõningase alkoholiga, kuid seejuures pole mõeldud transpordile, mis inimesed koju aitab, on sisuliselt tegemist joobes juhtimisele kaasa aitamisega,» täiendas Sammel.

Alkoholivabade ühisürituste ettevalmistamiseks on Sammelil ka hea soovitus jagada: «Kui peo korraldaja on pisut eeltööd teinud ja pakub inimestele erinevaid n-ö «jäämurdmiseks» mõeldud tegevusi või mänge, siis ei pea ka suuremates kollektiivides kartma, et inimesed ei oska omavahel suhelda või kardavad kaasa lüüa.»

Lõõgastumine – soodusta tervislikke valikuid

Tasakaalu leidmine ja tööpingetest taastumine on töötaja tervise jaoks kriitilise tähtsusega. Igas ettevõttes tuleb hoolitseda selle eest, et töötajatel oleks taastumiseks piisavalt puhkepause ja võimalus ennast korraks töömõtetest välja lülitada. Väga hea praktika on pakkuda oma töötajatele tööstressist taastumiseks ka töövälisel ajal tervislikke alternatiive.

«Alkoholiga lõõgastumise asemel soodustame tervislike valikute tegemist ning toetame liikumist ja sportimist, käia saab massaažis, osaleda koolitustel, mis kõik toovad tööellu vaheldust ja lõõgastust,» kirjeldas Jakobson.

«Meil on päris suur harrastussportlaste seltskond, kes meid kõiki oma aktiivsuse ja saavutustega innustavad ning aeg-ajalt meile ka näidistreeninguid pakuvad,» lisas Jakobson.