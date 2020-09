Kuidas ennetada nutitüdimust ja pääseda virtuaalsest väsimusest?

Oleme kaugtööajastul jõudnud etappi, kus tuleks veelgi rohkem pöörata tähelepanu jätkusuutlikule ja teadlikule virtuaalsele tööle. Eriolukorras olid paljud lahendused ju ajutised ja erakorralised, nendes oli ka mõnevõrra uudsust ja põnevust. Kui aga kaugtööst on saanud paljude jaoks argipäev, on üsna loomulik, et iga uus videokoosolek enam ei vaimusta. Tahame rohkem vahetuid emotsioone ja silmast silma suhtlust.

Võib tunduda kulunud ütlusena, aga füüsiline ja vaimne tervis käivad vaieldamatult käsikäes. Mõtle läbi ja planeeri oma päeva, et sulle ei kasvaks töötoolil istudes «juured alla». Kui tead, et päeva jooksul ei õnnestu arvuti eest pikemaks ajaks püsti tõusta, siis mõtle õhtusse kindlasti mõni ekraanivaba ja füüsilist aktiivsust vajav tegevus. Tee joogat, treeni, tegele mõne muu hobiga, kutsu sõber kohvile või jalutama. Ära veeda kogu õhtut helendava ekraani ees.

Kui kontoris on pause lihtsam teha, võivad need distantsilt töötades kergesti ununeda. Tean enda kogemusest, kui lihtne on kõrvuni töösse süveneda. Kaugtööd tehes võime olla väga produktiivsed, seda enam tuleks võtta regulaarseid mõttetuulutushetki. Kui kardad, et see ununeb, pane pausid endale kasvõi meeldetuletusena kalendrisse. Kindlasti tasuks meeles pidada, et paus ei oleks ekraani ees meilipostkastist sotsiaalmeedia keskkonda hüppamine. Tõuse püsti, liigu ringi, tee väike jalutuskäik.