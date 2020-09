Teadlased tegid geeniuuringus kindlaks raskekujulise Covid-19 kaks tekkepõhjust

Ajakirjas Circulation avaldatud tulemused näitavad, et nii suitsetamine kui ka suurem kehamassiindeks ehk rasvumise näitaja suurendavad raske Covid-19 riski. Sama on ka sepsise tekke riskiga – see on ohtlik põletikuline reaktsioon nakkusele, mida kogevad paljud raske Covid-19-ga patsiendid.