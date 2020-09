Teadlased avastasid koroonaviirusel võime, mis aitab kiirelt edasi kanduda

Tellijale

«Hiljutised minu laboratoorsed leiud viitavad sellele, et see stsenaarium võib olla üks põhjus, miks SARV-CoV-2, COVID-19 põhjustava viirusega nakatunud inimesed võivad haigust levitada seda teadmata,» tõdes Khanna.

Uurimistöö on eelretsenseeritud ja avaldatakse ajakirjas PAIN. Uurimisrühm avastas seose konkreetse rakuvalgu ja valu vahel – interaktsiooni, mida koroonaviirus häirib.

«Olen teadlane, kes uurib, kuidas rakkudel olevad valgud käivitavad valusignaale, mis kanduvad läbi keha ajju,» selgitab Khanna. «Kui need valgud on aktiivsed, «räägivad» närvirakud omavahel. See vestlus toimub kroonilise valu puhul kõrvulukustaval tasemel.»

SARS-CoV-2 ja valu seost inspireerisid teadlast uurima kaks BioRxiv teadusportaalis ilmunud esialgset aruannet, mis näitasid, et kurikuulsad piikvalgud SARS-CoV-2 viiruse pinnal seondusid neuropiliin-1 nimelise valguga.

«See tähendab, et viirus võib seda valku kasutada nii närvirakkudesse tungimiseks kui ka ACE2 valgu kaudu rakku sisenemiseks,» räägib teadlane.

«Normaalsetes oludes kontrollib neuropiliin-1 valk veresoonte kasvu, samuti neuronite kasvu ja ellujäämist,» ütleb Khanna.

Kui neuropiliin-1 seondub looduslikult esineva valguga, mida nimetatakse veresoonte endoteeli kasvufaktoriks A (VEGF-A), käivitab see valusignaalid. See signaal edastatakse seljaaju kaudu kõrgematesse ajukeskustesse, et tekitada tunne, mida me kõik tunneme kui valu.

Kuigi COVID-19 patsientide bioloogilistes proovides on neuropiliin-1 geeni aktiivsus võrreldes tervetega suurem, pole selle seost koroonaviirusega siiani uuritud.

«In vitro uuringutes, mis tehti minu laboris närvirakkude abil, näitasime, et kui koroonaviiruse teravik seondub neuropiliin-1-ga, vähendab see valusignaali, mis viitab sellele, et elusloomal oleks sellel ka valu pärssiv toime.»