Ain Mäeots: infarktieelne seisund oli äratuskell, millest enne polnud aimugi

«Praegu on mõlemad elu ja tervise juures, teevad tööd – aga see oli äratuskell. Reeglina eesti mees ütleb, et mis ma siin niisama ikka arsti juurde lähen,» tõdeb Mäeots.

Mäeotsa arvates tuleks igaühel prioriteete sättides küsida kõige olulisem küsimus – kas tahan enda ja lähedaste jaoks olemas olla? «See on nii lihtne preventiivne asi, et käid kord aastas tervisekontrollis, no jumal küll.» Mäeots ütleb, et lisaks kahele sõbrale on teisigi ehmatavaid näiteid, mis sunnivad sügavalt mõtlema. «Imestad, et kuidas ta ju alles oli rõõmus, reibas ja kraps ja nüüd kuude kaupa haiglas. Et aga ma olen samas eas ju? Asi seisneb selles, et see tulebki äkki. Aga et see ei tuleks äkki ega tuleks üldse, võiks korra aastas käia tervist kontrollimas.»