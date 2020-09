Potitaimelt saadud nakkus muutis eaka aedniku aju vedelaks

Mehel oli varem diagnoositud lümfoom, kuid ta oli olnud remissioonis üle kümne aasta. Pärast haiglasse viimist oli tal raskusi rääkimisega ning tema paremas küljes oli nõrkus. MRT (magnetresonantstomograafia) ajukuvamisuuringuga leiti, et tema aju paremal pool on midagi valesti, selgub teadusajakirjas New England Journal of Medicine avaldatud artiklist.