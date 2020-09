Teadlased: koroonasurmadel on seos organismile olulise vitamiiniga

Synlabi analüüsitulemused näitavad, et 75 protsendil eestimaalastest esineb D-vitamiini puudust. Seega on eriti talvekuudel mõistlik võtta D-vitamiini lisandeid ning seeläbi vähendada nakatumise ja COVID-19-ga kaasnevate haigustüsistuste riski. D-vitamiini soovituslik optimaalne tase veres on üle 75 nmol/l. Sellise taseme hoidmiseks on soovitatav võtta sügis-talvisel perioodil igapäevaselt lisaks 1000 ühikut D-vitamiini. Vitamiinipuuduse korral tuleb sobivate annuste täpsustamiseks pidada nõu perearstiga.