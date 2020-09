Uuringust selgub, et õhureostusest sissehingatud peenosakesed võivad liikuda kopsudest kaugemale ning selle korjavad ülesse teatud rakud inimplatsentas - võimalik, et ka loode. Uurijate sõnul on vaja täiendavaid uuringuid, et mõista mõju, mis peenosakestel arenevale lootele olla võib.