COVID-19 haigusele sarnaseid sümptomeid põhjustab üle 200 viirustüve

Sügistalvisel perioodil võivad inimesi tabada mitmed rino-, paragripi, adeno- ja RS-viirused. Tartu Ülikooli peremeditsiini dotsendi Marje Oona sõnul on ainult sümptomite põhjal üsna keeruline vahet teha, mis viirus meid parasjagu vaevab. «On olemas ka teatud kliiniliselt iseloomulikumad jooned ühel või teisel viirusel, aga alati need haiguspildid ei pruugi eristuda – haigusnähtude spekter on küllaltki lai.»