Miks Covid-19 võib kujuneda eluohtlikuks?

Tartu Ülikooli teadlaste osalusel avaldati ajakirjas Science uuring, mis näitab, et ligi 10 protsendil raskekujulise Covid-19 haigusega inimestest leiti immuunsüsteemi vastu suunatud antikehad. Paralleelsest uuringust selgus, et veel 3,5 protsenti sellistest patsientidest kannab spetsiifilisi geenivariante. Mõlemal juhul puudusid patsientidel I tüüpi interferoonid, mis on üliolulised viirusvastases kaitses.