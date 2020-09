Terviseamet: olukord on vaatamata nakatumiste kasvule kontrolli all

Sepa sõnul on paljud tuvastatud juhtudest olnud eelnevalt lähikontaktsena terviseametil kirjas ning seetõttu on need inimesed suunatud koju eneseisolatsiooni enne, kui nad põhjustaksid viiruse laiemat levikut. Selliseid juhtumeid, kus nakkusallikat tuvastada ei suudeta, on vähe ja see näitab terviseametile, et olukord on kontrolli all.