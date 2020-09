Emakakaelavähi tagajärjel sureb Eestis aastast umbes 60 naist

Sellest tulenevalt on Eesti haigekassa koostöös Vähiliiduga alustamas järjekordset emakakaelavähi sõeluuringu teavituskampaaniat, mille eesmärgiks on juhtida naiste tähelepanu emakakaelavähi ennetamisele ja varasele avastamisele. Teavituskuul kutsutakse naisi üles oma tervisest hoolima ja regulaarselt kontrollis käima.

Vähi varajasel avastamisel on oluline osaleda sõeluuringus, sest õigeaegselt avastatud emakakaelavähk on ravitav. «Sõeluuring on tõhus viis avastada vähieelseid seisundeid või varases staadiumis vähk enne, kui haigus on hakanud organismis levima ja kaebusi tekitama,» sõnas Ida-Tallinna Keskhaigla naistearst Gabor Szirko.