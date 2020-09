Uus koroonalaine on toonud Tallinna kiirabile tööd juurde

Tallinna Kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul on kiirabi väljakutsete arv kõikidele ühiskonnas toimuvatele muutustele reageeriv ning seetõttu on ka Tallinnas viimastel päevadel koormus natukene kasvanud. Seda on põhjustanud nii laialdasem koroonaviiruse levik kui ka näiteks ilus ilm, mis annab põhjuse suuremaks lustimiseks ja võib viia ka meditsiinilist sekkumise vajavate probleemideni.