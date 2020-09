Raivo Ird: noorte terviseprobleemide vastu saab võidelda mõõgaga

Olukord on halb. 2015. aastal rääkis kaitseväe sporditeenistuse ülem major Heino Märks Vikerraadio saates «Huvitaja», et ajateenistusse saabuvate noormeeste üldfüüsiline vorm on väga nõrk: «Kui 1990. aastate keskpaigas oli umbes 52 protsenti ajateenistusse saabujatest valmis teenistuse edukaks läbimiseks, siis vahepeal langes see näitaja 10-12 protsendini. Tänased noored, kes ajateenistusse tulevad, ei suuda käsivõitluse tunnis ette poole tirelit teha.» Ülekaalulisus ja rasvumine on muutunud meie noorte seas tõsiseks probleemiks ning Eestis liigub igapäevaselt piisavalt ainult 17 protsenti lastest, kinnitavad Tervise Arengu Instituudi 2018. aasta andmed.