Toitumisnõustaja Elis Nikolai: kui sööd mitu kuud järjest ainult tervislikku toitu, võid langetatud kaalu kiiresti tagasi saada

Elis julgustab inimesi mõtlema oma tervisele, mitte väljanägemisele. Ta arvab, et üks peamiseid põhjuseid, miks kipume liigselt sööma või ebatervislikult toituma, tuleb sellest, et oleme näljased. Parim viis, kuidas oma energiat hoida ning mitte näljaseks muutuda, on süüa piisavalt toidukordi.

Lõpetuseks lisas Elis, et tervislik toitumine on vaieldamatult lihtsaim ja parim viis iseenda eest hoolitsemiseks. «Ennast tuleb harida, sest kui inimesed on teadlikud sellest, mida nad söövad ja mida see nende kehale teeb, teevad nad paremaid valikuid,» rõhutas ta.