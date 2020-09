VIDEO ⟩ Dr Viigimaa jagab näpunäiteid: südametervis on eriti oluline Covid-19 pandeemia ajal

«Südametervis on eriti oluline Covid-19 pandeemia ajal. Me teame, et südamehaiged on selle viiruse poolt palju haavatavamad. Samuti need, kel on kõrgvererõhktõbi, diabeet, kolesterooli kõrgenemine ning üle 60aastased patsiendid. Peame olema selles situatsioonis tõeline e-riik ja vältima suuremaid rahvakogunemisi ning suhtlema rohkem veebis. Südamehaigetel peab olema kindlasti ühe kuuline ravimite tagavara. Nad peavad käima regulaarselt visiitidel oma arstide ja õdede juures. Nii saame hoida südamehaigused kontrolli all. Aga kõige olulisem on tervislik eluviis,» rõhutab professor Margus Viigimaa.