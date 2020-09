Teadlane selgitab, mitu suutäit Läänemere kala tohib nädalas süüa

Aruande kohaselt võib kalades sisalduvate dioksiinide põhjustatud terviseriskide vältimiseks looduslikku kilu või räime süüa vastavalt 40–60 grammi nädalas, väherasvastest kaladest tarbida ahvenat, koha kuni 100 grammi ning lesta kuni 52 grammi nädalas ning loodusliku lõhe ja jõesilmu puhul on need kogused veelgi väiksemad – vastavalt 20 ja 25 grammi.

«Keegi ei väida, et kui sa nädalas üle 200 grammi räimi sööd, haigestud sa näiteks kohe vähki,» selgitab Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuse teadur ja aruande kaasautor Rene Freiber, kelle sõnul on esitatud normid soovituslikud ning oleks ilmselge liialdus öelda, et kala tohib süüa nüüd suutäis nädalas.