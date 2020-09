Esimene HIV-st terveks ravitud mees haigestus ravimatusse vähki

Tellijale

54-aastane Brown, keda nimetati Berliini patsiendiks, sai abi doonorilt, kellel oli haruldane loomulik resistentsus AIDS-i põhjustava HI-viiruse suhtes. Aastaid arvati, et doonori luuüdi on ravinud tema leukeemia ja HIV-nakkuse samaaegselt. Mehel pole endiselt ilmnenud mingeid märke HIV-st.

Kuid intervjuus Associated Pressile ütles Brown, et vähk tuli eelmisel aastal tagasi ja on laialt levinud. Ta saab haigussümptomeid leevendavat ravi.

Brown on ameeriklane, kes töötas 1990. aastatel Berliinis tõlkijana, kui sai teada, et tal on HIV. 2006. aastal diagnoositi tal leukeemia.