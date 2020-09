Teadlased: koroonasurmade tegelik arv jääb ilmselt alatiseks teadmata

Tellijale

Tegeliku suremusnäitaja saamiseks tuleb võrrelda surmajuhtumeid nakkuste koguarvuga. Kõigil nakatunud inimestel ei pruugi haigussümptomid avalduda, osad inimesed ajavad need segamini igasügisese külmetushaiguse tunnustega ning ei pöördu testi tegemiseks arsti poole. Kuna asümptomaatiliste nakkusjuhtumite ulatust on raske määrata, siis on suremuse arvutamiseks oluline nimetaja – nakatunute koguarv – teadmata. Seega tekib teadlastel õigustatud küsimus suremusnäitajate tõepärasuse kohta.

Teadlaste sõnul on nakkusjuhtumite koguarv mitme võrra suurem praegu kinnitatud juhtumitest, mida arvatakse olevat kogu maailmas ligikaudu 33 miljonit. Mitmed eksperdid pakuvad, et COVID-19-ga seoses sureb tõenäoliselt 0,5 kuni 1 protsenti nakatunud inimestest, mistõttu on koroonaviirus kuni tõhusa vaktsiini avastamiseni ülemaailmselt väga ohtlik haigustekitaja.