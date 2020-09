Teadlased kasutavad äädikakärbseid raskete ajuhaiguste uurimiseks

Äädikakärbseid on kasutatud geneetikas ja bioloogias üle saja aasta. Maailmas on mitme ülikooli juures spetsiaalsed keskused, kust saab osta ülalpidamiskulude hinnaga erinevaid geneetiliselt muundatud äädikakärbseid inimeste haiguste uurimiseks. Tehnikaülikooli teadlased on Eestis ainsad, kes sellist meetodit kasutavad. Pildil äädikakärbsed Viini Molekulaarpatoloogia Instituudi Drosophila RNA keskuses.

FOTO: Solvin Zankl/Scanpix