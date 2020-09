Seni karmidest piirangutest hoidunud Holland annab koroonaviirusele järele

Koroonapandeemia alguses võttis Hollandi valitsus vastu «aruka sulgemise strateegia», mis vältis rangeid riiklikke piiranguid ega takistanud avalikku elu nii märgatavalt nagu paljudes naaberriikides. Peaminister Mark Hutte kirjeldas toona Hollandit kui täiskasvanud riiki, kus inimestel oli hea meel, et neid koheldi täiskasvanutena.

Nädala alguses tunnistas aga terviseminister Hugo de Jong koroonaviirusele alla jäämist järgmiste sõnadega: «Anname endast parima, kuid viirusel läheb paremini.» Peaminister selgitas pressikonverentsil, et olukord riigi kolmes suuremas linnas – Amsterdamis, Rotterdamis ja Haagis – on muutunud tõsiseks ja nõuab kiiret tegutsemist.

Kolme linna vahel liikumiseks on lubatud teha vaid hädavajalikke reise. Sarnaselt Suurbritannias, Prantsusmaal ja Hispaanias juba varasemast kehtivate reeglitega suletakse nüüd ka Hollandis restoranid ja baarid kell 22.00. Töötamise ja koosviibimiste kohta on seatud järgmised reeglid: võimaluse korral tuleb kodus töötada, koduste seltskondlike koosviibimiste puhul on piirarvuks kolm inimest ning spordiüritustele ei ole fännid enam oodatud.