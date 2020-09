Terviseamet selgitab: kuidas saada aru, et kõneroboti teavitus pole tüngakõne?

Robot. Pilt on illustratiivne.

Terviseamet teavitab sotsiaalmeedias, et mõnedel inimestel on lähikontaktsete teavitamisega tegelevalt kõnerobotilt kõne saades tekkinud kahtlus, kas tegemist on hoopiski kellegi tellitud tüngakõnega. Kuidas teha vahet?