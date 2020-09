Need on viis koroonaviiruse müüti, millest tuleb teadlik olla

Koroonaviiruse levikuga on aja jooksul muutunud ka meie teadmised, kuidas ja keda see nakatab ning kuidas ennast kaitsta. See on tekitanud segadust ja teatud juhtudel on meelega levitatud valeinfot. Inimesed on end ise selle vale põjal mürkide ja ohtlike ravimitega ravinud ning olukord on mõjutanud usaldust tervisesüsteemide vastu. Doktor Sanjay Gupta lükkas ümber viis müüti.