54-aastane Brown, keda nimetati Berliini patsiendiks, sai abi doonorilt, kellel oli haruldane loomulik resistentsus AIDS-i põhjustava HI-viiruse suhtes, vahendas New York Post. Aastaid arvati, et doonori luuüdi on ravinud tema leukeemia ja HIV-nakkuse samaaegselt. Mehel ei ilmnenud seni mingeid märke HIV-st.