USA koroonavaktsiini kliinilisi uuringuid saadab edu

Ajakirjas New England Journal of Medicine avaldatud uuring tõestab vaktsiini ohutust ja toimet just vanematel täiskasvanutel, kellel on suurem COVID-19 raskete tüsistuste oht. Uuringu üks juhtivteadlasi, dr Evan Anderson Atlanta Emory ülikoolist peab uuringutulemusi lootustandvateks, kuna tõestust leidis vaktsiini immuunsüsteemi aktiveeriv toime just selles vanusegrupis, kus immuunsüsteem hakkab juba nõrgenema.