Abivahendite ostu- ja renditehingud muutuvad paberivabaks

Abivahendite e-teenust arendab sotsiaalkindlustusamet mitmes osas ning selle lõpptulemus on inimese jaoks paberivaba e-teenus, mis võimaldab tal erinevaid abivahendi tehinguid teha lihtsalt ja mugavalt. «Riigi pakutavad uudsed lahendused peavad toetama inimesi, et nad saaksid elada iseseisvalt toimetulevana võimalikult hästi oma kodus. Tehnoloogilised lahendused toetavad inimeste heaolu paljudes igapäevaelu valdkondades – seda nii nende kodus ja kogukondades, teenuseosutajate juures kui ka tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis tervikuna,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik .

Sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna äriteenuste nõuniku Triin Teresa Veensalu sõnul on viimase aasta jooksul koos Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) ja arenduspartneriga Iglu OÜ pingutatud ühtse meeskonnana, et arendada abivahendite e-teenust ning tuua inimesteni tänasest palju mugavam ja lihtsam teenus.

TEHIKu sotsiaalkaitsetalituse juhi Tuuli Pentjärve sõnul on arenduse eesmärk muuta abivahendite soetamine inimeste jaoks kiiremaks ja lihtsamaks. «Näiteks kui seni pidi paberkandjal abivahendikaarti mitu päeva ootama, siis e-teenust täies mahus kasutusele võttes jääb see osa ära – inimene võib minna otse apteeki või mõne teise teenuseosutaja juurde ja endale vajalikud abivahendid soetada,» selgitas Pentjärv. Ta lisas, et ühtlasi muutub kogu protsess ka selgemaks ja läbipaistvamaks, sest inimesel on võimalik iseteeninduskeskkonnast näha, milliseid tehinguid juba tehtud on ja millised on veel võimalikud.