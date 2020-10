Algas vaimse tervise kuu: märka koroonastressi ja ära jää üksi

«COVID-19 näib ohustavat ennekõike meie füüsilist tervist, kuid suure surve all on praegu ka vaimne tervis. Pidev ebamäärasus ja ohutunne kurnavad nii füüsiliselt kui vaimselt. Ka värsked uuringud näitavad, et kevadise eriolukorra ajal tundsid inimesed tavapärasest suuremat stressi,» rääkis sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask.

«Just pikaajaline stressifoon on kõige ohtlikum ning võib endaga lõpuks kaasa tuua ärevuse või isegi depressiooni. Ometi on võimalik end stressi suhtes vastupidavamaks muuta ja kui vaimse tervise probleemid on juba ilmnenud, siis kindlasti abi küsida,» toonitab Sisask. «Koroonakriisi ajal ei tohi muredega üksi jääda.»

Eestis toimuvad Vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK) eestvedamisel terve oktoobrikuu vältel erinevad tasuta virtuaalsed töötoad, mida viivad läbi koolitajad, terapeudid ja psühholoogid. Kuu avasündmuseks on 10. oktoobri ülemaailmse vaimse tervise päeva virtuaalne mess «Püsime koos!», mida saab jälgida VATEKi kodulehel ja on ka järelvaadatav.

Vaimse tervise kuu eestvedaja Ott Oja sõnul on messi pealkiri kantud soovist julgustada inimesi mitte üksindusse sulguma vaid kontakti otsima. «Praegu on aeg tegutseda targalt ja hoida end vaimselt parimas võimalikus vormis. Hirm nakkuse ees, ebakindlus ja mure majandusliku olukorra pärast, üksindustunne või hoopis ülerahvastatud kodu lööb kõikuma meie tavapärase vaimse tasakaalu ning seetõttu on teave enda ja teiste abistamise kohta vajalikum kui kunagi varem.»

Seetõttu käsitletakse 10. oktoobril vaimse tervise päeva virtuaalsel messil COVID-19 mõjusid vaimsele tervisele väga erinevate nurkade alt, puudutades olukordi nii koduses keskkonnas, tööl kui ka personaalsel tasandil. Konverentsil on avatud ka võimalus spetsialistidega personaalselt kirjutada, küsimusi küsida ning vaimse tervise abi pakkuvate organisatsioonidega tutvuda.