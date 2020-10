Selgus, kuidas mõjutas koroonapandeemia kevadel ameeriklaste alkoholitarbimist

Riiklikus RAND Corporation i tehtud uuringus leiti, et üleüldine alkoholi tarbimise sagedus kasvas vanemate kui 30-aastaste täiskasvanute seas eelmise aastaga võrreldes 14 protsenti. 30-59-aastaste seas oli kasv 19 protsenti, naiste seas 17 protsenti ja kümme protsenti mittehispaanlastest valgete täiskasvanute seas. Uuringu tulemused avaldati uuringukirjana teadusajakirjas JAMA Network Open .

«Meil on anekdootlik informatsioon, et inimesed ostavad ja tarbivad rohkem alkoholi. Kuid antud juhul on tegu esimese küsimustiku baasil teabega, mis näitab, kui palju alkoholi tarbimine pandeemia ajal kasvanud on,» ütles Michael Pollard, uuringu juhtivautor ja sotsioloog mittetulundusühingus RAND, mis tegeleb teadusuuringutega.