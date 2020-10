Mõtteainet söögikohtadele: müra võib isu ära ajada

Akustikaekspertide sõnul tõestab uuring, et lisaks toidu kvaliteedile ja teenindusele mõjutab ka kõrge müratase oluliselt einestamiskogemust. «Meie uuring ei näita mitte ainult seda, et lõõgastav madala müratasemega muusika parandab toidu nautimist, vaid viitab, et isegi «normaalne» müratase restoranides võib einestajatele ebameeldiv olla,» ütles juhtivautor, Flindersi ülikooli doktorikraadi kandidaat Mahmoud Alamir.