Ravimiamet tõi välja huvitavamad arengud koroonavaktsiini arenduses

Kliinilistes uuringutes on 43 SARS-CoV-2 vaktsiinikandidaati.

Kui kliiniline uuring on jõudnud kolmandasse faasi, kus ravimkandidaati katsetatakse väga suurel hulgal inimestel, peab uuringu tegijal olema selleks vastav võimekus. See tähendab nii uuringus osalejate kui ka väljaõppe saanud tervishoiutöötajate kaasamist, sest uuritavaid tuleb jälgida mitu kuud või isegi aastat. Andmed tuleb koondada erinevatest uuringukeskustest (haiglad, riigid) ja adekvaatselt analüüsida. Seetõttu on taoliste uuringute tegemisel eelis suurtel ravimifirmadel, kellel on võrgustikud üle maailma.

Ravimiamet jagab viimase kahe nädala huvipakkuvamaid arenguid kliinilistes uuringutes kaugemale jõudnud vaktsiiniarendajalt.

1. Johnson & Johnson, kes on arendanud SARS-CoV-2 vaktsiinikandidaati JNJ-78436735 (Ad26.COV2.S) koos firmaga Janssen Pharmaceutical, on teatanud positiivsetest tulemustest vaktsiinikandidaadiga kliinilise uuringu esimeses ja teises faasis. Tegu on adenoviirusvektoril põhineva vaktsiiniga. Firma sõnutsi tekkisid 98 protsendil uuringus osalejatel viirust neutraliseerivad antikehad pärast ühtainsat vaktsiinidoosi ning omandatud ja rakuline immuunsus tekkis ka 15-l üle 65 aasta vanusel uuringus osalejal.

Firma on alustanud vaktsiinikandidaadiga ka kolmanda faasi kliinilist uuringut. Uuring hõlmab Lõuna-Aafrikat, Ameerika Ühendriike ja mitmeid riike Lõuna-Ameerikas ja katsealused saavad uuringu raames ühe vaktsiinidoosi. Eraldi kolmanda faasi kliiniline uuring on planeeritud koostöös Ühendkuningriigiga – ka see toimub mitmes riigis ning selle raames on plaanis katsealustele manustada kaks vaktsiinidoosi.

2. Kolmanda faasi uuringuga on alustanud USA päritolu firma Novavax, kelle arendatavat vaktsiini NVX-CoV2373 on plaanis manustada kuni 10000 osalejale Ühendkuningriigis. Vabatahtlikud saavad 21 päevase vahega kaks vaktsiinidoosi. Novavaxi vaktsiin sisaldab SARS-CoV-2 ogavalku ja adjuvandina pindaktiivset ühendit Matrix-M. Vaktsiinikandidaadiga saadud uuringutulemusi kliinilise uuringu esimeses ja teises faasis kajastasime oma eelmises uudises.