Mida teha, kui liigesed sügisel valutavad?

Miks hakkavad liigesed temperatuuri langusega valutama, pole teaduslikku põhjendust leitud. «Arvatakse, et ilma jahenedes üritab keha säilitada soojust ja vereringe paraneb siseelundites – südames, kopsus ja soolestikus. Kätes, jalgades ja liigestes aga verevarustus halveneb, mistõttu liigesed võivad muutuda jäigaks ja hakata valutama,» kirjeldab proviisor.

Liigeste töö on liikumine. «Selleks, et saaksid valutult liigutada kõiki oma liikuvaid kehaosi, tuleb liigeste heaolule mõelda enne suuremaid kaebusi,» soovitab Vahar ja lisab, et liigeseid on oluline hoida juba noorena, sest siis saadud vigastused võivad hilisemas eas palju valu tekitada. Liigesevalu põhjused on erinevad. Peamised põhjused on Vahari sõnul ülekoormus, traumad, lastel kasvuvalud, ülekaal ja passiivne eluviis. Lisaks elusstiilile ka mõned haigused, näiteks reumatoidartiit või puukborrelios.

Ülekoormus tekib tavaliselt liiga suure koormusega treenides, liiga kiiresti tulemusi püüdes, aga ka üksluise treeningu tõttu. «Seda sorti vigastusi saab üldjuhul vältida koormust vähendades või treeningut muutes,» ütleb proviisor. Ka laste kasvuvalud on tegelikult ülekoormusvigastused. «Lastel tekivad need kiire kasvu perioodil, kui nad on väga aktiivsed,» selgitab Vahar. Ülekoormusvigastused võivad tuleneda ka passiivsest eluviisist või on liigeseprobleemid tekkinud suurest ülekaalust. «Ülekaalu puhul tuleb alustada selliste treeningutega, mis ei koorma liialt liigeseid, näiteks ujumise või jalgrattasõiduga.»

Traumast tekkinud vigastused on näiteks kukkumised või väänamised. «Liigesetraumad vajavad paranemiseks palju aega ning paraku on nende sajaprotsendiline taastumine vähetõenäoline ning hiljem võivad need aeg-ajalt jäädagi endast märku andma,» nendib Vahar. Ta soovitab pärast traumat anda liigestele piisavalt taastumisaega ning kui alustada liikumisega, siis valida liigeseid vähemkoormavad treeningud.

Parim ravi on ennetus

Proviisor õpetab, et liigeseprobleemide vältimiseks tuleb ennast iga päev aktiivselt liigutada vähemalt üks tund. «Puhkamine ja liigestele rahu andmine võivad tunduda head, kuid sellest parem on mõõdukas aktiivsus, mis hoiab liigesed soojana ja hoiab nii ära nende jäikuse.»

Lisaks liigutamisele on liigeste tervise jaoks vajalikud erinevad toitained ja vitamiinid – kaltsium, fosfor, C, D ja E vitamiin ja oomega-3 rasvhapped. Toiduga kõigi vajalike ainete kättesaamiseks soovitab apteeker süüa tervislikult ja mitmekülgselt.