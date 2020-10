Voolu visualiseerimise hetktõmmis laboris välja hingatud udust paralleelselt laserlehega kahes erinevas hingamisolukorras. (A – D) Rahulik hingamine (A) vastavate voolukiirustega koos värvikoodi ja nooltega (B) ning tugeva puhumisega (C) koos vastava kiirusväljaga (D). Pange tähele puhumisega seotud palju suuremaid kiiruseid. Mõlemal juhul on voolud aga piisavalt pika aja (mõni sekund) jooksul kvalitatiivselt sarnased ja neil on joasarnased omadused. Kõigi piltide vaateväli on üks meeter. (E) Küünla (või mitte) puhumise visand. (F) visand väljahingamise ja sissehingamise kvalitatiivsest kontrastist hingates ja rääkides.

FOTO: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America