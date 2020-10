Isegi heas füüsilises vormis olevatel sportlastel on oht haigestuda südamehaigustesse: uuringud on näidanud, et ligi 40 protsendil kestvusratturitest ja -jooksjatest on lupjunud veresooned. Taimne toidulaud aitab küllastunud rasva suuresti asendada polüküllastumata rasvaga, mis vähendab südame- ja veresoonkonna rikete riski ja langetab vererõhku. Küllastunud rasva leidub peamiselt loomsetes toiduainetes. Taimsetes toitudes esineb seda harva.