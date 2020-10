Lutsar: kõige tähtsam on vähendada nakatumist pereringis

Lutsari sõnul levib viirus praegu aktiivselt pereringis ja suurim mure on see, et noored koroonahaiged nakatavad oma vanemaid või ka vanavanemaid, kes tihtipeale vajavad haiglaravi ja seda sageli pikema aja jooksul.

«Kui me elame kõik ühes korteris koos, sööme koos, vaatame televiisorit koos, siis on väga väike tõenäosus, et teised pereliikmed ei nakatu. Aga äkki on võimalus minna maamajadesse, suvilatesse, kellel on olemas; võib-olla õnnestub leida kuskilt tühi korter,» pakkus Lutsar.