Uus ülemaailmne laborivõrk hakkab valima parimat koroonavaktsiini

Koostöövõrku kaasatavate laborite väljakuulutamisel ütles CEPI vaktsiinialase uurimis- ja arendustegevuse rühma juht Melanie Saville Reutersile, et ravimitootjate hoogsa vaktsiiniarenduse valguses on oluline tuvastada tõhusaim vaktsiin, millega saada kontroll koroonapandeemia üle. Selleks tuleb aga võrrelda võrreldavaid – eri tootjate vaktsiinikandidaatide omavaheline võrdlemine on võimalik spetsiaalselt loodud kesklaboris.