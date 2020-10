Uue dementsuse liigi avastamine võis anda teadlastele relva Alzheimeri alistamiseks

«See, mida me selles uuringus leidsime, on muster, mida me pole kunagi varem näinud, koos mutatsiooniga, mida pole kunagi varem kirjeldatud,» ütles Lee. «Arvestades, et see mutatsioon pärsib valosiini sisaldava valgu aktiivsust, võib oletada, et kui on võimalik suurendada valosiinvalgu aktiivsust, võib see aidata valguagregaate lagundada. Ja kui see on tõsi, võime lõhkuda agregaadid mitte ainult selle üliharuldase haiguse, vaid ka Alzheimeri tõve ja teiste tau valgu kuhjumisega seotud haiguste korral.»