Koletiseks nimetatud suure sünnimärgiga naine leidis armastuse ning aktsepteerib ennast sellisena nagu ta on

34-aastane Chelsey Peat sündis Kanadas haruldase Sturge-Weberi sündroomiga. Tegu on neuroloogilise häirega, mis jättis tema näo vasakule poolele suure sünnimärgi ning vasakusse silma glaukoomi. Kunagi kiusatud Chelsey on aga nüüd õnnelikult abielus, tal on lapsed ning ta pakub tuge teistele suurte sünnimärkidega inimestele.