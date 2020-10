Le Vallikivi selgitab, kuidas on viirushaigel mõistlik perearstiga ühendust võtta

Need, kes on sel sügisel viirushaigusi põdenud, on märganud, et perearstiga saab kõige kiiremini ühendust e-kirja teel, vahendas «Aktuaalne kaamera».

«Üks tavaline visiit versus kümme kaugkontakti. Ma arvan, et eelmisel aastal samal ajal oli umbes kolmandik ja kaks kolmandikku või pool ja pool niimoodi. See on päris märkimisväärne muudatus,» ütles Vallikivi.