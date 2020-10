Covid-19 piirangute tõttu vähenes riikides eluohtlike haigustega hospitaliseerimine

Analoogset langust levinud trombogeensete haigustega – müokardi infarkt ja isheemiline insult – haigete hospitaliseerimises on täheldatud paljudes maades. Selle põhjused pole selged ja neid on ilmselt mitmeid. Kuigi on kindlaks tehtud, et Covid-19 infektsioon põhjustab hüübimishäireid ja trombivalmidust, ei ilmne selle puhangu ajal südameinfarkti ja isheemilisse insulti haigestumise tõusu. Samas halvendab infarkti- ja insuldihaigete, eriti nende kergemate vormide hospitaliseerimise vähenemine Covid-19 puhangu ajal nende haiguste ennetust ja üldisi ravitulemusi.