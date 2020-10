35 aastat tagasi alustatud uuring viitab, kui kaua püsib immuunsus koroonaviiruste vastu

Tellijale

Aastakümneid on teada, et koroonaviirused on üsna hooajalised. Teadlased on viimase 35 aasta jooksul uurinud nelja hooajalist koroonaviiruste tüve ja leidsid, et reinfektsioon toimus sageli, umbes aasta pärast esimest nakatumist.

Teadusajakirjas Nature Medicine ilmunud seroloogiline uuring on ainulaadne, kuna see väldib sümptomipõhiste testimisprotokollide subjektiivsust, kirjutavad uuringu autorid.

Patsiente testiti regulaarselt, mitu korda aastas mitme aastakümne jooksul, isegi kui nad tundsid end tervena. See on oluline, kuna paljud koroonaviirusnakkused võivad jääda asümptomaatilisteks, mis tähendab, et paljud reinfektsioonid võivad jääda tähelepanuta.

Analüüsides 513 seerumiproovi, mis on kogutud alates 1980. aastatest kümnelt Amsterdamis elavalt tervelt meesterahvalt, märkasid teadlased mitmeid koroonaviiruste antikehade taseme kõikumisi.

Kõiki tõuse tõlgendati reinfektsioonina ja kõigi nelja uuritud hooajalise koroonaviiruse – sealhulgas HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 ja HCoV-HKU1 – puhul leidis meeskond iga patsiendi kohta kolm kuni 17 infektsiooni.

Mõned reinfektsioonid ilmnesid juba kuus kuud pärast esmast nakatumist, kuid sagedamini tulid need tagasi umbes aasta pärast, mis viitab, et kaitsev immuunsus on ajutine.