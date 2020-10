Professor Lutsar: koroonaviirus on tagasi – peame õppima sellega elama

Lutsari sõnul on õhu kaudu piisknakkusena leviv koroonaviirus tulnud selleks, et jääda – vähemalt seni, kuni hakatakse laialdaselt kasutama tõhusat ja ohutut vaktsiini. Enamik ekspertidest on aga arvamusel, et koroonavaktsiin peaks laiemale elanikkonnale olema kättesaadav 2021. aasta suvel.