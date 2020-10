Kaitsemaskid, mida kannavad moeteadlikud kuulsused

Meditsiinilisi ühekordseid näomaske kannavad meditsiinitöötajad selleks, et patsiendi nakkust kandvad piisad ei sattuks nende hingamisteedesse ja vastupidi. Eelistatavalt kannavad neid just meditsiinitöötajad ning mitte kogukond. Mittemeditsiinilised näomaskid on erinevad maskid, sh isetehtud, mis ei ole ette nähtud tervishoiuasutustes kandmiseks, ning need on standardiseerimata. Näomaskide kandmine on täiendav meede rahvarohketes kohtades käies kasutamiseks: toidupoed, ostukeskused või ühistransport, selgitab Terviseamet.